Россияне снова запустили "Шахеды": в каких регионах опасность

Вечером 3 ноября русские военные запустили беспилотники по Украине. Движение дронов фиксируют на севере страны. Курс БпЛА – юго-западный.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

В 21:04 военные предупредили, что дрон продолжается курс на Сумы. Жителей города просили пройти к укрытиям.

Уже в 21:20 ПС сообщили, что ударные беспилотники продолжают движение:

на северо-востоке Черниговской области – в направлении Чернигова;

на севере Сумщины – курсом на Глухов;

на западе Сумщины – курсом на Ромны;

на севере Сум – курсом на Сумы.

По состоянию на 21.30 воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях.

Как сообщалось, в Харькове произошла серия взрывов. Армия РФ ударила по городу Кабом. Также "прилеты" есть в близком пригороде.

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