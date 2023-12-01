Россияне сняли пропагандистский ролик о том, как запускают ракеты по Украине (видео)

Войска армии РФ чуть ли не каждый день терроризируют украинцев ракетными ударами и атаками "Шахедов", более того, гордятся этим.

Россияне показали пропагандистский ролик о том, как отдаются приказы и запускают ракеты по территории Украины. Традиционно жертвы среди невинных мирных жителей российских убийц не волнуют.

Видео обнародовали российские телеграммы-каналы.

В РФ показали пропагандистский ролик о том, как оккупационные войска наносят ракетные удары по Украине

Холоднокровно и цинично

На кадрах оккупанты с серьезным выражением лица рассказывают о том, что получен сигнал для нанесения ракетного удара – убийства граждан Украины – в кратчайшие сроки. Корабельным боевым расчетам предписано провести оценку и анализ обстановки в районе боевых действий.

"Ракетная атака, личному составу – в укрытие. Назначить старт 4 крылатых ракет. Снять блокировку режимов. 5, 4, 3, 2, 1…Корабль в точке пуска. Начать пусковой цикл…", – отмечается в ролике.

Особое внимание циничные россияне заострили на том, как военный нажимает на красную кнопку. Этот кадр был снят крупным планом.

Отметим, в ночь на 1 декабря российская оккупационная армия нанесла ракетный удар. по Кривому Рогу Днепропетровской области.

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