СБУ задержала российского агента / © СБУ

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Военная контрразведка Службы безопасности Харьковской области спасла жизнь руководителю одного из самых засекреченных подразделений Сил обороны Украины. Сорвать заказное убийство российским агентом удалось благодаря содействию Главнокомандующего ВСУ и Командования Сил специальных операций.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Российский агент готовил убийство командира ССО в Хмельницком

Спецслужащие сработали на опережение. В Хмельницком они задержали агента ГРУ, который уже подготовил подрыв командира отряда специальных мер ССО.

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Следователи выяснили, что мужчина заложил взрывчатку в «свой» кроссовер и оставил его прямо у подъезда многоэтажки, где проживает украинский офицер.

В дверцу авто злоумышленник встроил самодельную бомбу на основе полкилограмма пластида. Чтобы сделать подрыв максимально смертоносным, заряд начинили поразительными элементами — металлическими шариками диаметром 10 миллиметров, роликами из подшипников и свинцом.

По замыслу российских кураторов, исполнитель должен был сидеть в засаде и дистанционно активировать устройство в тот момент, когда военный будет проходить возле заминированной машины.

Возле подъезда стоял еще один автомобиль. В нем агент установил видеорегистратор с удалённым доступом для ГРУ РФ, чтобы россияне могли в реальном времени зафиксировать момент взрыва.

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«В дальнейшем видео запланированного теракта рашисты планировали использовать для проведения информационно-психологических спецопераций по расшатыванию внутренней ситуации в Украине», — пишут в Службе безопасности Украины.

Сотрудники СБУ раскрыли план врага заранее и задержали киллера «на горячем» в нескольких метрах от заминированного авто — именно тогда, когда он уже собирался нажать кнопку дистанционного подрыва.

По данным дела, исполнителем преступления был харьковчанин, которого завербовало российское ГРУ. Ранее мужчина служил по контракту, но в 2024 году уволился из армии по состоянию здоровья.

На крючок спецслужб РФ он попал, когда искал быстрых заработков в профильных телеграмм-каналах. После вербовки мужчина прошел проверку — выполнил «тестовое задание» по разведке запасных командных пунктов и парковок транспорта Сил обороны в областном центре.

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Впоследствии россияне «направили» его в Хмельницкий для физической ликвидации командира подразделения ССО.

Прибыв на место, агент арендовал квартиру возле дома украинского офицера и обустроил на балконе замаскированный видеорегистратор. Так он следил за распорядком дня и маршрутами передвижения военного.

После этого злоумышленник забрал из тайника автомобильную дверцу с заранее встроенной взрывчаткой. В арендованном гараже он установил их на кроссовер, который заранее пригнал из Харькова вместе с еще одной машиной для видеофиксации теракта.

За убийство украинского командира россияне обещали агенту неотложную эвакуацию в РФ транзитом через третьи страны и российское гражданство.

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с анонимными чатами — он регулярно менял их для законспирированной связи с представителями ГРУ РФ.

Следователи СБУ уже сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Российские агенты: последние новости

Напомним, контрразведка СБУ задержала в Харькове агента ФСБ, который корректировал российские удары и собирал данные о дислокации украинских военных. Мужчина действовал в паре с супругой, которую спецслужба раскрыла еще в январе 2026 года — сначала россияне завербовали именно ее для сбора координат в Днепропетровской области через Telegram-бот, а затем привлекли и ее мужа для шпионажа в областном центре.

Для маскировки злоумышленник ездил в общественном транспорте или пользовался автомобилем знакомой, которая не знала о его намерениях, фотографировал места базирования Сил обороны и обозначал их на Google Картах. Собранную информацию он отправлял куратору из ФСБ через анонимный аккаунт в мессенджере.

Агента задержали в собственном доме, изъяв смартфон и ноутбук с доказательствами сотрудничества с врагом. Ему сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, фигурант находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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