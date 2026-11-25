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Россияне собирались убить украинского командира: СБУ поймала агента с бомбой
Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство командира одного из подразделений Сил специальных операций.
Военная контрразведка Службы безопасности Харьковской области спасла жизнь руководителю одного из самых засекреченных подразделений Сил обороны Украины. Сорвать заказное убийство российским агентом удалось благодаря содействию Главнокомандующего ВСУ и Командования Сил специальных операций.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Российский агент готовил убийство командира ССО в Хмельницком
Спецслужащие сработали на опережение. В Хмельницком они задержали агента ГРУ, который уже подготовил подрыв командира отряда специальных мер ССО.
Следователи выяснили, что мужчина заложил взрывчатку в «свой» кроссовер и оставил его прямо у подъезда многоэтажки, где проживает украинский офицер.
В дверцу авто злоумышленник встроил самодельную бомбу на основе полкилограмма пластида. Чтобы сделать подрыв максимально смертоносным, заряд начинили поразительными элементами — металлическими шариками диаметром 10 миллиметров, роликами из подшипников и свинцом.
По замыслу российских кураторов, исполнитель должен был сидеть в засаде и дистанционно активировать устройство в тот момент, когда военный будет проходить возле заминированной машины.
Возле подъезда стоял еще один автомобиль. В нем агент установил видеорегистратор с удалённым доступом для ГРУ РФ, чтобы россияне могли в реальном времени зафиксировать момент взрыва.
«В дальнейшем видео запланированного теракта рашисты планировали использовать для проведения информационно-психологических спецопераций по расшатыванию внутренней ситуации в Украине», — пишут в Службе безопасности Украины.
Сотрудники СБУ раскрыли план врага заранее и задержали киллера «на горячем» в нескольких метрах от заминированного авто — именно тогда, когда он уже собирался нажать кнопку дистанционного подрыва.
По данным дела, исполнителем преступления был харьковчанин, которого завербовало российское ГРУ. Ранее мужчина служил по контракту, но в 2024 году уволился из армии по состоянию здоровья.
На крючок спецслужб РФ он попал, когда искал быстрых заработков в профильных телеграмм-каналах. После вербовки мужчина прошел проверку — выполнил «тестовое задание» по разведке запасных командных пунктов и парковок транспорта Сил обороны в областном центре.
Впоследствии россияне «направили» его в Хмельницкий для физической ликвидации командира подразделения ССО.
Прибыв на место, агент арендовал квартиру возле дома украинского офицера и обустроил на балконе замаскированный видеорегистратор. Так он следил за распорядком дня и маршрутами передвижения военного.
После этого злоумышленник забрал из тайника автомобильную дверцу с заранее встроенной взрывчаткой. В арендованном гараже он установил их на кроссовер, который заранее пригнал из Харькова вместе с еще одной машиной для видеофиксации теракта.
За убийство украинского командира россияне обещали агенту неотложную эвакуацию в РФ транзитом через третьи страны и российское гражданство.
Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с анонимными чатами — он регулярно менял их для законспирированной связи с представителями ГРУ РФ.
Следователи СБУ уже сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
Мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Российские агенты: последние новости
Напомним, контрразведка СБУ задержала в Харькове агента ФСБ, который корректировал российские удары и собирал данные о дислокации украинских военных. Мужчина действовал в паре с супругой, которую спецслужба раскрыла еще в январе 2026 года — сначала россияне завербовали именно ее для сбора координат в Днепропетровской области через Telegram-бот, а затем привлекли и ее мужа для шпионажа в областном центре.
Для маскировки злоумышленник ездил в общественном транспорте или пользовался автомобилем знакомой, которая не знала о его намерениях, фотографировал места базирования Сил обороны и обозначал их на Google Картах. Собранную информацию он отправлял куратору из ФСБ через анонимный аккаунт в мессенджере.
Агента задержали в собственном доме, изъяв смартфон и ноутбук с доказательствами сотрудничества с врагом. Ему сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, фигурант находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.