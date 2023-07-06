Россияне собираются перевести четвертый энергоблок ЗАЭС в "горячую остановку": почему это крайне опасно

Оккупанты снова подвергают ЗАЭС опасности. Теперь они собираются перевести один из энергоблоков в режим "горячей остановки", предусматривающий мощный выброс радиации во время аварии на станции.

Российские оккупанты собираются перевести четвертый энергоблок Запорожской атомной электростанции в состояние "горячей остановки". Это может привести к аварии.

Об этом сообщил президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Отмечается, что оккупационный псевдоруководитель станции Юрий Черничук уже выдал соответствующее "распоряжение". Следует отметить, что из-за уничтожения россиянами Каховской ГЭС, Каховское водохранилище теперь обезвожено, поэтому при запуске большего количества энергоблоков в работу водоснабжения для охлаждения реакторов может просто не хватить.

"При этом захватчики сознательно не выполняют решение украинского регулятора и не выводят энергоблок №5 в "холодную остановку", — сказал Котин.

Таким образом, по словам президента ГП НАЭК "Энергоатом", в случае функционирования двух энергоблоков в состоянии "горячей остановки" на станции может произойти аварийная ситуация.

Что означает горячая остановка энергоблока

Горячая остановка реактора означает, что при необходимости его мощность возобновления производства электроэнергии можно поднять в сжатые сроки. Однако реакторы, находящиеся в таком состоянии, являются наиболее опасными на станции, поскольку взрыв работающего реактора повлечет за собой значительно большее загрязнение, чем выбросы после взрыва ректоров на так называемой "холодной остановке".

Кроме того, режим "холодной остановки" с момента потери внешнего электроснабжения и воды для охлаждения реактора позволяет станции работать еще в течение 8 дней. А в состоянии "горячей остановки" авария с радиационными выбросами может произойти уже через 27 часов.

Какая ситуация на ЗАЭС сейчас

Украинский оперативный персонал, который уже более полутора года обеспечивает ядерную и радиационную безопасность крупнейшего в Европе атомного объекта никак не может повлиять на складывающуюся ситуацию, ведь вынужден постоянно терпеть угрозы и запугивание со стороны вооруженных российских военных.

"И понимая последствия таких действий, на прошлой неделе часть атомщиков Запорожской АЭС покинула станцию, не желая участвовать в замыслах россиян. Ведь такими действиями захватчики в очередной раз подвергают опасности весь мир!" – подчеркнул Котин.

По его словам, после привлечения внимания общественности к ситуации на ЗАЭС питание с основной линии 750 кВ на станции возобновили. Однако неизвестно, на какой срок.

"Сейчас питание на станции возобновлено и сегодня она питается от двух линий, одна 750 кВ, другая 330 кВ", — сказал Котин.

После потери питания с основной внешней линии электропередачи 4 июля в 01:21 временно оккупированная Запорожская атомная электростанция перешла в режим частичного блекаута, пока не были заживлены с резервной линии все энергоблоки.

ЗАЭС пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, отремонтированную и вновь подключенную к станции только 1 июля, а поврежденную – еще четыре месяца назад.

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