Россияне совершили 20 обстрелов приграничья Сумщины: зафиксировано 94 взрыва

Стала известна ситуация на приграничии Сумской области по состоянию на 21.00 23 декабря 2023 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 20 обстрелов приграничья. Зафиксировано 94 взрыва. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Юнаковская, Великописаревская, Новослободская, Зноб-Новгородская, Шалыгинская громады.

Шалыгинская громада: враг бил из артиллерии (3 взрыва).

Новослободская громада: совершены минометные обстрелы (22 взрыва).

Хотинская громада: зафиксированы обстрелы из ствольной артиллерии (3 взрыва) и минометов (4 взрыва).

Краснопольская громада: вражеский БпЛА совершил сброс 1 взрывного устройства (ВОГ) (1 взрыв).

Великописаревская громада: россияне сбросили 24 мины на территорию общины.

Зноб-новгородская громада: был минометный обстрел (2 взрыва).

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Белопольская громада: враг гатив из ствольной артиллерии (13 взрывов) и минометов (8 взрывов).

Юноковская громада: со вражеского БпЛА произведен сброс взрывного устройства типа ВОГ (1 взрыв) и минометный обстрел (3 взрыва).

Краснопольская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (5 взрывов) и РСЗО (5 взрывов).

Напомним, что ранее в Сумской области блоггер-миллионник признан виновным в распространении информации и в сотрудничестве с Россией, содержащей оправдание вооруженной агрессии против Украины. Мужчина приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 15 лет. Прокуратура не уточнила имени и фамилии блоггера, однако речь идет о Юрии Подоляке.

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