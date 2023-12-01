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Россияне совершили 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Россияне совершили 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области

Россия стирает поселки в Сумской области бомбами, артиллерией и ракетами / Фото: ТСН.ua

Стала известна информация о ситуации в Сумской области по состоянию на 21.00 30 ноября.

Зафиксировано 155 взрывов.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

Обстрелы потерпели Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Середино-Будская громады.

  • Белопольская громада: враг бил из минометов (6 взрывов), АГС (20 взрывов) и СПГ (3 взрыва).
  • Середино-будская громада: совершен минометный обстрел (7 взрывов). В результате обстрела получило ранение гражданское лицо (мужчина 39 лет, который госпитализирован в медицинское учреждение).
  • Великописаревская громада: были минометные обстрелы (20 взрывов), обстрел из ствольной артиллерии (8 взрывов), а также произведен обстрел FPV-дронами (камикадзе) (1 взрыв)
  • Краснопольская громада: зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (20 взрывов), обстрел из РСЗО (20 взрывов) и минометов (11 взрывов). Также была атака 3 FPV-дронов (камикадзе).
  • Юноковская громада: осуществлен сброс с БпЛА взрывного устройства типа ВОГ (1 взрыв) и минометные обстрелы (22 взрывов) и обстрелы из артиллерии (6 взрывов).
  • Новослободская община: 11 мин сбросили россияне на территорию общины.

Напомним, что ранее воздушная тревога охватила ряд украинских областей.

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Дата публикации
Просмотры
73
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