Россияне совершили 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области

Стала известна информация о ситуации в Сумской области по состоянию на 21.00 30 ноября.

Зафиксировано 155 взрывов.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

Обстрелы потерпели Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Середино-Будская громады.

Белопольская громада: враг бил из минометов (6 взрывов), АГС (20 взрывов) и СПГ (3 взрыва).

Середино-будская громада: совершен минометный обстрел (7 взрывов). В результате обстрела получило ранение гражданское лицо (мужчина 39 лет, который госпитализирован в медицинское учреждение).

Великописаревская громада: были минометные обстрелы (20 взрывов), обстрел из ствольной артиллерии (8 взрывов), а также произведен обстрел FPV-дронами (камикадзе) (1 взрыв)

Краснопольская громада: зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (20 взрывов), обстрел из РСЗО (20 взрывов) и минометов (11 взрывов). Также была атака 3 FPV-дронов (камикадзе).

Юноковская громада: осуществлен сброс с БпЛА взрывного устройства типа ВОГ (1 взрыв) и минометные обстрелы (22 взрывов) и обстрелы из артиллерии (6 взрывов).

Новослободская община: 11 мин сбросили россияне на территорию общины.

Напомним, что ранее воздушная тревога охватила ряд украинских областей.

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