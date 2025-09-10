Россияне совершили атаку на Ивано-Франковскую область: власти сообщили о последствиях

Взрыв / © Associated Press

Ночью и утром 10 сентября российская армия снова атаковала Ивано-Франковскую область из разных типов вооружения.

Об этом сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук.

"Еще одна тяжелая ночь на Прикарпатье. Враг снова атаковал область, применив разные типы вооружения. Работали силы ПВО", - подчеркнула руководитель ОВА.

По ее словам, пока информация о пострадавших не поступала. О последствиях атаки Онищук не проинформировала.

Как сообщалось, в частности, ночью РФ ударила "Шахедами" по Луцку. Потерпевших и погибших нет. В результате сбития воздушных целей врага произошло возгорание на одном из производственных помещений.

Между тем, во время атаки ракет и дронов по Житомирщине погиб по меньшей мере один человек. Из-за обстрела повреждения получили несколько гражданских предприятий и частные дома.