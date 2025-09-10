ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3983
Время на прочтение
1 мин

Россияне совершили атаку на Ивано-Франковскую область: власти сообщили о последствиях

Информация о пострадавших не поступала.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Взрыв.

Взрыв / © Associated Press

Ночью и утром 10 сентября российская армия снова атаковала Ивано-Франковскую область из разных типов вооружения.

Об этом сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук.

"Еще одна тяжелая ночь на Прикарпатье. Враг снова атаковал область, применив разные типы вооружения. Работали силы ПВО", - подчеркнула руководитель ОВА.

По ее словам, пока информация о пострадавших не поступала. О последствиях атаки Онищук не проинформировала.

Как сообщалось, в частности, ночью РФ ударила "Шахедами" по Луцку. Потерпевших и погибших нет. В результате сбития воздушных целей врага произошло возгорание на одном из производственных помещений.

Между тем, во время атаки ракет и дронов по Житомирщине погиб по меньшей мере один человек. Из-за обстрела повреждения получили несколько гражданских предприятий и частные дома.

Дата публикации
Количество просмотров
3983
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie