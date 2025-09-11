Россияне совершили еще одно вторжение на Харьковщине

Война в Украине / © Associated Press

Подразделения российской армии перешли линию государственной границы Украины южнее населенного пункта Меловое на Харьковщине и в течение прошлой ночи осуществляли активные штурмовые действия.

Об этом сообщил в четверг, 11 сентября, командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко в эфире телеканала «Еспресо».

«Силы обороны Украины встретили врага с боем, а потому противнику не удалось проломить границу на какое-то существенное расстояние», — отметил он.

При этом украинский офицер добавил, что тяжелые и жестокие бои возле Мелового продолжались всю ночь.

В то же время, по его словам, украинским защитникам удалось блокировать продвижение врага в городе Купянске и зачистить те участки, где российским оккупантам удалось закрепиться.

«На северо-западных окраинах города также взяты под огневой контроль те места, где враг массово пытается переправляться с левого на правый берег», — сообщил Юрий Федоренко.

Он уточнил, что враг не наладил штатную понтонную переправу, а использует натянутый трос через реку, а также лодки и плоты.

Напомним, подразделения Сил обороны отбросили врага от села Владимировка в Донецкой области и остановили продвижение российских войск в нескольких других населенных пунктах.