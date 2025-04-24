Россияне совершили несколько комбинированных атак на Житомирщину: что известно (фото)

Последствия атаки в Житомирской области 24 апреля. / © ekotourism.net

Реклама

Ночью 24 апреля российская армия совершила несколько комбинированных атак с воздуха по Житомирской области.

Об этом сообщил руководитель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

По его словам, в результате вражеских обстрелов были повреждены частные гаражи, возник пожар. Также взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

Реклама

Россияне осуществили повторный обстрел, во время которого был ранен один спасатель и повреждены четыре единицы техники ГСЧС.

Россияне атаковали Житомирскую область. / © ГСЧС в Житомирской области

Ночью Житомирщина испытала несколько комбинированных атак с воздуха. / © ГСЧС в Житомирской области

После повторного удара со стороны русских войск ранение получил спасатель. / © ГСЧС в Житомирской области

Как сообщалось, 24 апреля армия РФ нанесла мощный удар по Киеву. Погибли по меньшей мере девять человек.

Дата публикации 09:18, 24.04.25 Количество просмотров 24 Из-под завалов в Киеве достали еще одного живого человека