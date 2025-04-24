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Россияне совершили несколько комбинированных атак на Житомирщину: что известно (фото)
Россияне нанесли повторный удар, когда на месте предыдущего работали спасатели.
Ночью 24 апреля российская армия совершила несколько комбинированных атак с воздуха по Житомирской области.
Об этом сообщил руководитель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.
По его словам, в результате вражеских обстрелов были повреждены частные гаражи, возник пожар. Также взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.
Россияне осуществили повторный обстрел, во время которого был ранен один спасатель и повреждены четыре единицы техники ГСЧС.
Как сообщалось, 24 апреля армия РФ нанесла мощный удар по Киеву. Погибли по меньшей мере девять человек.