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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россияне совершили несколько комбинированных атак на Житомирщину: что известно (фото)

Россияне нанесли повторный удар, когда на месте предыдущего работали спасатели.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Последствия атаки в Житомирской области 24 апреля.

Последствия атаки в Житомирской области 24 апреля. / © ekotourism.net

Ночью 24 апреля российская армия совершила несколько комбинированных атак с воздуха по Житомирской области.

Об этом сообщил руководитель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

По его словам, в результате вражеских обстрелов были повреждены частные гаражи, возник пожар. Также взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

Россияне осуществили повторный обстрел, во время которого был ранен один спасатель и повреждены четыре единицы техники ГСЧС.

Россияне атаковали Житомирскую область. / © ГСЧС в Житомирской области

Россияне атаковали Житомирскую область. / © ГСЧС в Житомирской области

Ночью Житомирщина испытала несколько комбинированных атак с воздуха. / © ГСЧС в Житомирской области

Ночью Житомирщина испытала несколько комбинированных атак с воздуха. / © ГСЧС в Житомирской области

После повторного удара со стороны русских войск ранение получил спасатель. / © ГСЧС в Житомирской области

После повторного удара со стороны русских войск ранение получил спасатель. / © ГСЧС в Житомирской области

Как сообщалось, 24 апреля армия РФ нанесла мощный удар по Киеву. Погибли по меньшей мере девять человек.

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