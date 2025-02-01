Россияне совершили одну из самых масштабных дроновых атак на Запорожье (фото)

В результате атаки пострадал 57-летний мужчина.
В субботу, 1 февраля, российская армия направила в Запорожье 18 беспилотников. Это одна из самых масштабных дроновых атак на город.
Об этом сообщили Запорожский городской совет и ГСЧС Украины.
В результате падения обломков пострадал 57-летний мужчина. Он получил необходимую медицинскую помощь, однако от госпитализации отказался.
"Кроме того, в разных районах города произошли пожары: возгорание кровли здания учебного заведения; горели два автомобиля, взрывной волной и обломками повреждены соседние дома; возгорание гаражей и частных автомобилей", — говорится в сообщении.
Службы экстренного реагирования, среди которых 97 спасателей и 26 единиц техники ГСЧС, ликвидировали все пожары и последствия ударов.
Напомним, Россия попала в жилой дом в Полтаве.
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