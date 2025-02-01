Россияне совершили одну из самых масштабных дроновых атак на Запорожье (фото)

В субботу, 1 февраля, российская армия направила в Запорожье 18 беспилотников. Это одна из самых масштабных дроновых атак на город.

Об этом сообщили Запорожский городской совет и ГСЧС Украины.

В результате падения обломков пострадал 57-летний мужчина. Он получил необходимую медицинскую помощь, однако от госпитализации отказался.

"Кроме того, в разных районах города произошли пожары: возгорание кровли здания учебного заведения; горели два автомобиля, взрывной волной и обломками повреждены соседние дома; возгорание гаражей и частных автомобилей", — говорится в сообщении.

Атака на Запорожье 1 февраля / Фото: ГСЧС

Атака на Запорожье 1 февраля / Фото: ГСЧС

Атака на Запорожье 1 февраля / Фото: ГСЧС

Службы экстренного реагирования, среди которых 97 спасателей и 26 единиц техники ГСЧС, ликвидировали все пожары и последствия ударов.

Напомним, Россия попала в жилой дом в Полтаве.

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