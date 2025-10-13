- Дата публикации
Россияне совершили попытку штурма в сторону Мирнограда: военный объяснил, какая ситуация
Россияне предприняли попытку штурма Мирнограда Донецкой области.
Сегодня, 13 октября, армия РФ снова предприняла попытку малого механизированного штурма в направлении Мирнограда в Донецкой области. Продолжается зачистка.
Об этом сообщает военный Станислав Бунятов с позывным «Османом».
По его словам, враг уже понес потери в технике, а ликвидация живой силы еще продолжается.
«Две ББМ (боевая бронированная машина — ред.) стали легкой добычей, за пехотой идет охота», — отметил он.
Кроме них, добавляет Бунятов, в этом направлении каждый день «лезут» оккупанты по двое.
«Поэтому работа кипит 24/7», — подчеркнул он.
Ранее стало известно об окружении россиян у Доброполья.
«Наши подразделения проводят контрдиверсионные действия с целью поиска и уничтожения ДРГ противника, а также находящихся в окружении отдельных групп российских оккупантов», — сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Напомним, осинтеры обнародовали обновленную карту боевых действий. Так, ВСУ отбросили россиян вблизи Нового Шахматного, Золотого Колодца, Кучерового Яра и Новопавловки Донецкой области. Также известно, что армия РФ продвинулась в Кучеровом Яру и вблизи Шахматного.
На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.