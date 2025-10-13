Россияне совершили попытку штурма в сторону Мирнограда: военный объяснил, какая ситуация

Фронт / © ТСН.ua

Реклама

Сегодня, 13 октября, армия РФ снова предприняла попытку малого механизированного штурма в направлении Мирнограда в Донецкой области. Продолжается зачистка.

Об этом сообщает военный Станислав Бунятов с позывным «Османом».

По его словам, враг уже понес потери в технике, а ликвидация живой силы еще продолжается.

Реклама

«Две ББМ (боевая бронированная машина — ред.) стали легкой добычей, за пехотой идет охота», — отметил он.

Кроме них, добавляет Бунятов, в этом направлении каждый день «лезут» оккупанты по двое.

«Поэтому работа кипит 24/7», — подчеркнул он.

Ранее стало известно об окружении россиян у Доброполья.

Реклама

«Наши подразделения проводят контрдиверсионные действия с целью поиска и уничтожения ДРГ противника, а также находящихся в окружении отдельных групп российских оккупантов», — сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Напомним, осинтеры обнародовали обновленную карту боевых действий. Так, ВСУ отбросили россиян вблизи Нового Шахматного, Золотого Колодца, Кучерового Яра и Новопавловки Донецкой области. Также известно, что армия РФ продвинулась в Кучеровом Яру и вблизи Шахматного.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.