Россияне создали фейк о мобилизации студентов столичного КНУ им. Шевченко

Российские захватчики создали фейк о якобы мобилизации студентов Киевского Национального Университета им. Т. Шевченко.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Враждебные TG-каналы распространяют фото документа якобы от Киевского Национального Университета им. Т. Шевченко относительно "освобождения от обучения 1000 студентов из-за их подготовки к военной службе по мобилизации", — говорится в сообщении.

Также в сообщении и приказе отмечается, что поводом для такого приказа стало обращение представителей СБУ и ТЦК и СП.

"Проанализировав так называемый "приказ", Центр сообщает, что это очередной фотошоп российских пропагандистов. Во-первых, оформление документа не отвечает требованиям законодательства по оформлению организационно-распорядительных документов", — говорится в сообщении.

Также нумерация приказа не соответствует нумерации, используемой для регистрации приказов КНУ, размещенных в публичном доступе.

Кроме этого, вымышленный документ содержит кучу орфографических ошибок, что также указывает на его фейковость.

"Распространяя такие фейки, российские пропагандисты пытаются сорвать мобилизационный процесс в Украине и посеять панику и хаос среди населения", — заявили в ЦПИ.

Российский фейк о мобилизации студентов / Фото: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ распространяют фейк о том, что "военнослужащие ВСУ планируют силовой захват Верховной Рады".

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне распространяют фейк о том, что ВСУ якобы обстреляли Запорожскую АЭС.

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