Россияне создали воинскую часть на территории оккупированной ЗАЭС: в СМИ назвали причины

Военная часть на оккупированной ЗАЭС зарегистрирована РФ 30 июля 2024 года.

Россия зарегистрировала воинскую часть "Росгвардии" на территории Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре, чтобы легализовать пребывание своих военных.

Об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на данные российского государственного реестра.

Журналисты выяснили, что военная часть №6945 (ИНН 9001028566) зарегистрирована 30 июля 2024 года в оккупированном Энергодаре по адресу ул. Промышленная, 133. Именно по этому адресу расположены промышленные мощности крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции.

В росрегистре ограничен доступ к данным о руководителе воинской части. Но есть данные об учредителе. Права основателя исполняет Федеральная служба войск Национальной гвардии РФ.

Ранее на заседании Совбеза ООН представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что усиление милитаризации станции и прилегающих оккупированных территорий остается частью российской военной стратегии. Москва использует их как прикрытие для артиллерийских ударов по территориям и населенным пунктам на другом берегу Днепра.

Напомним, в МАГАТЭ ответили, способны ли заставить россиян покинуть Запорожскую АЭС.

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