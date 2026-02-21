- Дата публикации
Россияне сожгли машину скорой помощи, убив 4 человек
Среди жертв российской атаки — два брата, одному из которых было 17 лет.
В Сумской области российские террористы прицельно атаковали беспилотником автомобиль скорой помощи. Погибли четверо гражданских лиц.
Об этом сообщил в субботу, 21 февраля, начальник Сумской ОГА Олег Григоров.
Это военное преступление россияне совершили, когда бригада скорой помощи транспортировала в больницу двух братьев, которые подорвались на взрывчатке, которую сбросил другой дрон на окраине Зноб-Новгородской общины.
«По дороге в больницу россияне прицельно атаковали автомобиль экстренной помощи ударным БпЛА. Автомобиль загорелся», — говорится в сообщении.
Среди жертв российской атаки — два брата, одному из которых было 17 лет, и супружеская пара. Женщина была медиком.
Спастись удалось только водителю скорой помощи. Он с тяжелыми ожогами находится в больнице.
В этот день российские террористы совершили еще одно военное преступление, атаковав беспилотником частный сектор в Сумах.
Как сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь, удар был нанесен по Ковпаковскому району города.
«В результате удара повреждено более 20 окон в жилых домах. К счастью, раненых нет», — сказал он.
Напомним, накануне, 20 февраля, Россия ударила по гражданскому объекту на Харьковщине. Под завалами нашли тела трех человек.