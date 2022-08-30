Россияне срочно вывозят с юга награбленное украинское зерно: трасса в Крым забита грузовиками

Россияне грузовиками вывозят с оккупированного юга Украины награбленное зерно.
Трасса в оккупированный Крым заполнена грузовиками с награбленным в Мелитопольском, Бердянском и Васильевском районах.
Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь".
С первых дней оккупации российские захватчики начали грабить Запорожскую область. Из Мелитопольского района в сторону Крыма потянулись колонны машин, нагруженных зерном.
В сторону Мелитополя едут только одинокие легковушки, на полуостров же доехать быстро не получится. Трасса заполнена грузовиками, доверху набитыми украденным в Мелитопольском, Бердянском и Васильевском районах зерном.
"Такая картина наблюдается на крымской трассе каждый день. Оккупанты вывозят уже новый урожай, скупленный за бесценок у местных фермеров. Многие из них бросают засеянные поля, потому что не видят смысла убирать урожай", — говорится в сообщении.
Напомним, россияне на оккупированных территориях возобновили "колхозы". Будут работать там только те, кто получат паспорта РФ.
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