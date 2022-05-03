Россияне срывают эвакуацию: мариупольцы ждут в Бердянске эвакуацию

Российские оккупанты срывают обстрелами эвакуацию мариупольцев, как сейчас ждут выезда из Бердянска Запорожской области.

Захватчики государства-террориста блокируют эвакуацию мирных людей. Они уже две недели не могут уехать из Бердянска.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире телемарафона.

"К сожалению, сегодня право, кому эвакуироваться, кому жить, а кому умирать присвоил себе Путин. Только он лично принимает решение о начале эвакуации", — подчеркнул Бойченко.

По его словам, украинская сторона ожидала, что 3 мая состоится эвакуация возле Бердянска. Ведь уехать пытаются две тысячи мариупольцев, которые смогли добраться до города. Впрочем, движение в Запорожье блокируют оккупанты.

Российские войска не позволяют вывезти мариупольцев в подконтрольную область Украине, в Запорожье, — отметил мэр города.

Как сообщалось, украинская сторона продолжает предлагать эвакуацию людей с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Работают несколько треков, сообщил президент Владимир Зеленский. Он также добавил, что сейчас все зависит от российской стороны. Процесс сложен даже с учетом того, что присоединилась ООН.

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