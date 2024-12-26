Россияне строят дорогу у Мариуполя: стало известно, с какой целью

Захватчики построили на оккупированной части Донетчины 37 км дороги, которая должна вести от границы с РФ в Крым через Мариуполь.

Российские оккупанты строят дорогу возле Мариуполя, чтобы скрыть от местных жителей перемещение военной техники.

Об этом депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

Чиновник объяснил, что захватчики используют Мариуполь в качестве военно-логистического хаба. Но врага не устраивает то, что горожане видят перемещение военной техники.

"Периодически все время идет движение военной техники и личного состава оккупантов. Но оккупантов не устраивает то, что мариупольцы видят перемещение этой военной техники. Это происходит и по улице Набережной, когда техника заходит соответственно с восточной стороны города и идет через весь центр города и дальше в западном направлении", – рассказал Забавин.

Именно поэтому россияне построили на оккупированной части Донецкой области 37 км дороги, которая должна вести от границы со страной-агрессором к оккупированному Крыму через Мариуполь.

"Поэтому они и усилили строительство обходных, вне города, автодорожных путей. И соответственно хотят, чтобы все это происходило вне города для того, чтобы отвести от глаз перемещение техники. Именно поэтому они укладываются в такие логистические истории, когда им нужно сделать тайным перемещение военной техники", – рассказал депутат.

Напомним, ранее сообщалось, что враг строит железнодорожную ветвь, чтобы сократить путь доставки военной техники на фронт из Ростова-на-Дону в Мариуполь и Волноваху.

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