Россияне строят новые укрепления в Запорожской области – Федоров

Оккупанты осознают, что ВСУ уже близко.

Из-за постоянного давления украинских войск вражеские войска создают новые укрепления в тылу и вокруг временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области. В частности, речь идет о Токмаке и Мелитополе.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Что известно

По словам Федорова, к северу от Токмака появился новый укрепрайон по обе стороны автодороги, ведущей к недавно освободившемуся ВСУ селу Роботино. На границе Донецкой и Запорожской областей для строительства фортификаций начали загонять бетоновозы.

"На захваченной территории оккупанты устроили более 20 тренировочных полигонов армии РФ общей площадью около 50 000 гектаров. На Мелитопольщине это окрестности Дунаевки, Атманя, Кирилловки, территория Приазовского Нацпарка", — детализировал мэр.

Кроме того, добавил он, не прекращается процесс "подселения" российских военных в мирное население. Таким образом людей будут использовать как живой щит.

Ранее стало известно, что на оккупированных территориях проходят "взрывные" выборы для России. Движение сопротивления не останавливается и продолжает ликвидировать врага и участвующих в организации этого фейка, которое оккупанты называют "выборами".

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