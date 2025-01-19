Россияне стягивают войска для захвата Покровска: аналитики ISW об опасности потери города

Российские оккупанты не оставляют попыток сделать большое наступление на Покровск Донецкой области. Россияне стягивают в город все больше подразделений, переводят военных по другим направлениям, в частности с Кураховского.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны ( ISW ).

Отмечается, что к югу от Покровска собралась ударная группировка россиян в составе воинов 2 и 41 общевойсковых армий. Они могут

"Вероятно, перевод военных Россия проводит, чтобы изменить приоритеты тактических задач на Покровском направлении, а также чтобы создать условия для использования более выгодных путей продвижения поближе к Покровску", — говорится в отчете.

Кроме того, армия РФ ближе к Покровску передислоцирует личный состав второго подраздела 51 ЗВА по Кураховскому направлению.

"Российское военное командование, возможно, уменьшает приоритетность наступательных операций на Кураховском направлении и передислоцирует силы из Курахового для усиления Покровского направления теперь, когда российские войска достигли своей цели – захват Курахового", — отмечают аналитики.

Отмечается, что эти российские подразделения недавно участвовали в боях за захват Курахово и его окрестностей. Они потеряли много сил. Аналитики отмечают: неизвестно, восстановила ли Россия их настолько, чтобы они могли эффективно действовать на линии фронта в Покровске.

Все подразделения, вероятно, будут участвовать в продвижении восточнее Покровска и окружении города. Возможно, в будущем враждебное командование намерено перебросить дополнительные подразделения 51 ЗВА, чтобы усилить эти усилия.

"Российские войска, вероятно, будут продолжать преуспевать в рамках своих усиленных усилий по окружению Покровска с северо-востока и юго-запада, особенно если они смогут выявить и использовать тактические уязвимости в украинской обороне на флангах Покровска", — говорится в отчете ISW.

В Институте также добавляют, что темпы такого продвижения могут быть медленными, поскольку россияне не способны проводить быстрые механизированные маневры, необходимые для прорыва украинских оборонных линий и окружения Покровска в ближайшее время.

Напомним, также в ISW предупреждали, что россияне могут оккупировать важный населенный пункт на западе Донбасса. Речь идет о Великой Новоселке.

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