Россияне терроризируют Черниговщину: атаковали автомобиль энергетиков, есть жертвы

Российские войска атаковали энергетиков в Черниговской области. В результате обстрела есть погибший.

Последствия атаки

Последствия атаки / © Associated Press

На протяжении суток Черниговская область снова подверглась серии ударов беспилотниками. Есть погибшие.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Какая ситуация по состоянию на 11 октября

Семеновская громада: враг ударил по служебным авто облэнерго — погиб один работник, четверо получили ранения.

Нежинский район: дроны попали по объектам инфраструктуры — произошел пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Новгород-Северский: дрон поразил здание — огонь охватил 160 кв. метров, пожар ликвидирован.

Напомним, РФ 10 октября совершила атаку ударными дронами по автомобилям АО «Черниговоблэнерго» в районе села Жадово Семеновской громады на приграничные Черниговщины.

Ранее сообщалось, что дроны атаковали Одессу — в городе пропал свет.

