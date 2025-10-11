- Дата публикации
Россияне терроризируют Черниговщину: атаковали автомобиль энергетиков, есть жертвы
Российские войска атаковали энергетиков в Черниговской области. В результате обстрела есть погибший.
На протяжении суток Черниговская область снова подверглась серии ударов беспилотниками. Есть погибшие.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Какая ситуация по состоянию на 11 октября
Семеновская громада: враг ударил по служебным авто облэнерго — погиб один работник, четверо получили ранения.
Нежинский район: дроны попали по объектам инфраструктуры — произошел пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.
Новгород-Северский: дрон поразил здание — огонь охватил 160 кв. метров, пожар ликвидирован.
Напомним, РФ 10 октября совершила атаку ударными дронами по автомобилям АО «Черниговоблэнерго» в районе села Жадово Семеновской громады на приграничные Черниговщины.
Ранее сообщалось, что дроны атаковали Одессу — в городе пропал свет.