Россияне терроризируют Днепропетровщину: оккупанты разбомбили дома и лодку, ранены (фото)

Оккупанты направили почти 60 снарядов по трем громадам Днепропетровщины.
Российские оккупационные войска снова ударили по трем громадам Днепропетровщины, в результате чего ранен гражданский мужчина.
Об этом утром 21 ноября сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.
По его данным, оккупанты ударили по трем громадам — Никопольской, Марганецкой и Мировской. Направили туда около 60 снарядов.
"Шесть обстрелов за ночь... Россияне снова терроризировали Никопольщину "Градами" и тяжелой артиллерией", — рассказал Резниченко.
В Никополе в результате обстрелов войск РФ ранения получил 78-летний мужчина. После оказания медпомощи он остался лечиться дома.
Кроме того, в городе российские снаряды повредили частные дома, лодку и автомобили. В Мировской и Марганецкой громадах обошлось без пострадавших. Детали обстрелов выясняются.
"В других районах ночь без сирен и чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно", — подытожил чиновник.
Как сообщалось, в ночь на 20 ноября российские оккупанты из РСЗО и тяжелой артиллерии обстреляли четыре громады на Днепропетровщине, в результате чего было много поврежденной гражданской инфраструктуры, есть пострадавший мирный мужчина.
Напомним, вечером 20 ноября российские террористы обстреляли жилой дом в поселке Шевченково Купянского района Харьковской области.
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