Россияне точно знали, что там гражданские: Зеленский рассказал жуткие подробности удара по поезду в Одесской области

Удар по поезду в Одесской области был сознательным / © Олег Кипер / Одесская ОВА

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В Одесской области российские войска очередным ударом реактивного дрона уничтожили гражданский локомотив пассажирского поезда «Укрзалізниці». В момент атаки в вагонах находились 340 человек.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По словам Зеленского, россияне точно знали, что в поезде есть гражданские.

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Россияне сознательно атаковали поезд, который вез гражданских

В результате попадания погибли машинист и его помощник. Кроме того, в течение ночи враг применил более 130 ударных беспилотников, зафиксированы попадания в 11 регионах страны.

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«Сегодня в Одесской области россияне в очередной раз разбили обычный локомотив пассажирского поезда реактивным дроном. 340 человек было в поезде. И точно тот, кто управлял дроном, не мог не знать, что цель абсолютно гражданская», — сообщил Зеленский.

По состоянию на сейчас известно, что погибли машинист и его помощник.

«Мои соболезнования родным и близким. Каждый день россияне бьют просто ради террора по обычной жизни людей. И к сожалению, далеко не на каждый такой удар есть сильный ответ мира. Нужно больше помощи с ПВО, больше давления на Россию, если мир серьезно настроен остановить эту войну в Европе».

Удар по поезду в Одесской области 13 августа

Напомним, в Одесской области реактивный беспилотник прицельно атаковал локомотив пассажирского поезда «Одесса-Днепр». По данным Офиса генерального прокурора и председателя правления «Укрзалізниці» Александра Перцовского, в результате удара погибла локомотивная бригада — 50-летний машинист и его 41-летний помощник.

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Железнодорожники продолжали вести поезд во время тревоги, чтобы доехать до станции и обеспечить безопасность пассажиров, однако из-за резкого маневра дрона им не хватило времени для собственной эвакуации. После попадания в локомотиве вспыхнул масштабный пожар.

По информации руководителя Одесской ОВА Олега Кипера, из поезда оперативно эвакуировали 340 пассажиров, в том числе 67 детей и бригаду поезда. Среди пассажиров пострадавших нет, а для их транспортировки в Одессу было привлечено 12 автобусов в сопровождении карет скорой помощи. Все люди находятся в безопасности.

Правоохранители и соответствующие службы продолжают работать на месте происшествия по фиксации и документированию последствий атаки. Одесская областная прокуратура уже начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей.

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