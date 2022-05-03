Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне требуют обменивать гражданских украинцев на своих военных

Дата публикации
Просмотры
1156
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне требуют обменивать гражданских украинцев на своих военных

gettyimages.com

Россияне требуют обменять украинских пленных гражданских лиц на своих военных.

Среди украинцев в плену до сих пор находятся женщины, а также главы городов и общин.

Об этом сообщает Телеканал Дом.

Несмотря на это, вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что такой шаг является незаконным.

"Женевские конвенции запрещают обмен гражданских на военных. Украина не пойдет на этот шаг под давлением России", – заявила Верещук.

По ее словам, РФ совершает акты терроризма, когда берет в заложники гражданских, чтобы затем требовать обмена на военных.

Верещук отмечает, что военных нужно обменивать на военных, а гражданских заложников вообще должны отпустить без всяких условий.

Напомним, в Запорожье наконец-то прибыли автобусы с людьми, которых эвакуировали из "Азовстали" в Мариуполе.

Павел Кириленко рассказал о дальнейших планах по эвакуации из Мариуполя

Павел Кириленко рассказал о дальнейших планах по эвакуации из Мариуполя

Читайте также:

Следующая публикация