Россияне требуют обменивать гражданских украинцев на своих военных

Россияне требуют обменивать гражданских украинцев на своих военных

Россияне требуют обменять украинских пленных гражданских лиц на своих военных.

Среди украинцев в плену до сих пор находятся женщины, а также главы городов и общин.

Об этом сообщает Телеканал Дом.

Несмотря на это, вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что такой шаг является незаконным.

"Женевские конвенции запрещают обмен гражданских на военных. Украина не пойдет на этот шаг под давлением России", – заявила Верещук.

По ее словам, РФ совершает акты терроризма, когда берет в заложники гражданских, чтобы затем требовать обмена на военных.

Верещук отмечает, что военных нужно обменивать на военных, а гражданских заложников вообще должны отпустить без всяких условий.

Напомним, в Запорожье наконец-то прибыли автобусы с людьми, которых эвакуировали из "Азовстали" в Мариуполе.

Павел Кириленко рассказал о дальнейших планах по эвакуации из Мариуполя

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