Россияне третий раз за сутки ударили по Харькову ракетами: есть попадания

Поздним вечером 23 января в Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы — россияне снова ударили по городу ракетами. Предварительно, семеро пострадавших.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты третий раз за сутки нанесли удары по Киевскому району Харькова. Предварительно — три попадания", — говорится в сообщении.

По словам главы областной военной администрации, есть повреждение гражданской инфраструктуры. оккупанты попали в образовательное учреждение, повреждена жилищная инфраструктура, есть возгорание авто.

Тем временем городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне снова ударили ракетами по жилой застройке.

"Никакого военного объекта там нет. Исключительно жилые дома или гражданская инфраструктура, вроде магазинов, больниц, аптек и т.д.", — подчеркнул мэр.

Напомним, во время вечерней воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы.

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