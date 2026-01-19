- Дата публикации
Россияне трижды ударили КАБами по Харькову: есть погибшие и раненые
Под атаку попал частный сектор Слободского района города.
Дополнено новыми материалами
Сегодня, 19 января, россияне ударили КАБами по Харькову. Один человек погиб, пятеро получили ранения.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
«В результате удара вражеских КАБов по частному сектору Слободского района есть погибшие и раненые, разрушены частные дома», — отметил он.
По данным Олега Синегубова, погибла женщина. Зафиксировано три удара по городу вражескими КАБами.
Ранее сообщалось, что оккупанты ударили по критической инфраструктуре Харькова, выпустив четыре ракеты. Враг нанес значительные повреждения.