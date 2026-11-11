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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне цинично ударили дроном по автомобилю: двое погибших

Российские оккупанты атаковали дроном автомобиль в Салтовском районе Харькова. В результате удара погибли два человека, еще один человек пострадал.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Вражеский дрон попал в автомобиль

Вражеский дрон попал в автомобиль / © Associated Press

Сегодня, 11 ноября, в Харькове в Салтовском районе вражеский беспилотник попал в машину. На месте удара возник пожар.

О последствиях сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«В Салтовском районе погибли два человека, еще один человек пострадал. Поврежден остекление окон многоквартирного дома», — отметил он.

На месте работают все экстренные службы, дежурят медики.

Напомним, в ночь на среду, 11 ноября, российские войска нанесли двойной ракетный удар по Харькову, а утром били еще и дронами. Горел гаражный кооператив, повреждены автомобили и многоэтажные жилые дома.

Ранее сообщалось, что в Харькове в результате удара вражеского дрона ранен двухлетний мальчик. Ребенок в реанимации.

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