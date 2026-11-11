Россияне цинично ударили дроном по автомобилю: двое погибших

Вражеский дрон попал в автомобиль / © Associated Press

Реклама

Сегодня, 11 ноября, в Харькове в Салтовском районе вражеский беспилотник попал в машину. На месте удара возник пожар.

О последствиях сообщил глава ОВА Олег Синегубов.



«В Салтовском районе погибли два человека, еще один человек пострадал. Поврежден остекление окон многоквартирного дома», — отметил он.



На месте работают все экстренные службы, дежурят медики.

Реклама

Напомним, в ночь на среду, 11 ноября, российские войска нанесли двойной ракетный удар по Харькову, а утром били еще и дронами. Горел гаражный кооператив, повреждены автомобили и многоэтажные жилые дома.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Харькове в результате удара вражеского дрона ранен двухлетний мальчик. Ребенок в реанимации.

Новости партнеров

Новости партнеров