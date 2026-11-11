- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 158
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне цинично ударили дроном по автомобилю: двое погибших
Российские оккупанты атаковали дроном автомобиль в Салтовском районе Харькова. В результате удара погибли два человека, еще один человек пострадал.
Сегодня, 11 ноября, в Харькове в Салтовском районе вражеский беспилотник попал в машину. На месте удара возник пожар.
О последствиях сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
«В Салтовском районе погибли два человека, еще один человек пострадал. Поврежден остекление окон многоквартирного дома», — отметил он.
На месте работают все экстренные службы, дежурят медики.
Напомним, в ночь на среду, 11 ноября, российские войска нанесли двойной ракетный удар по Харькову, а утром били еще и дронами. Горел гаражный кооператив, повреждены автомобили и многоэтажные жилые дома.
Ранее сообщалось, что в Харькове в результате удара вражеского дрона ранен двухлетний мальчик. Ребенок в реанимации.