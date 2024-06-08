Россияне убеждают, что уничтожили в Крыму "беспилотный катер"

Врагу снова что-то кажется.
Россияне вроде бы озвучили причину взрывной ночи против 8 июня 2024 года в Крыму.
Мол, громкие звуки, которые были слышны в районе Стрелковой бухты, – это якобы "флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер".
Об этом заявил в социальных сетях оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.
Якобы, по данным спасательной службы Севастополя, повреждения гражданской инфраструктуры не зафиксированы.
Также позже стало известно, что взрывы прогремели вблизи Керчи.
Напомним, в результате ночной атаки 7 июня в Крыму повреждены 2 РЛС и ранен военнослужащий РФ. оккупанты уже не могут чувствовать себя в безопасности на территории полуострова.
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