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Россияне убеждают, что уничтожили в Крыму "беспилотный катер"

Россияне убеждают, что уничтожили в Крыму "беспилотный катер"

Фото: Википедия

Врагу снова что-то кажется.

Россияне вроде бы озвучили причину взрывной ночи против 8 июня 2024 года в Крыму.

Мол, громкие звуки, которые были слышны в районе Стрелковой бухты, – это якобы "флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер".

Об этом заявил в социальных сетях оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

Якобы, по данным спасательной службы Севастополя, повреждения гражданской инфраструктуры не зафиксированы.

Также позже стало известно, что взрывы прогремели вблизи Керчи.

Напомним, в результате ночной атаки 7 июня в Крыму повреждены 2 РЛС и ранен военнослужащий РФ. оккупанты уже не могут чувствовать себя в безопасности на территории полуострова.

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