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Россияне убили 10-летнюю девочку: врачи не смогли ее спасти
При атаке беспилотниками под удар попал жилой дом, в котором находилась девочка.
В больнице скончалась десятилетняя девочка, получившая ранения в результате российского удара по Лозовой в Харьковской области.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синебугов.
«Наши врачи сделали все возможное для ее спасения, но травмы оказались слишком тяжелыми», — коротко отметил он.
Напомним, 3 июля Россия атаковала город Лозовая в Харьковской области, направив, по меньшей мере, 5 ударных беспилотников. Враг бил по объектам критической инфраструктуры и жилому сектору.
В результате российского обстрела пострадали шесть человек, из них трое детей. Медики госпитализировали 10-летнюю девочку в медицинское учреждение в Харькове. Она получила значительные ранения, ожоги тела составляют ориентировочно 70%. Во всех остальных зафиксирована острая реакция на стресс.