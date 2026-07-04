Россияне убили 10-летнюю девочку: врачи не смогли ее спасти

Реклама

В больнице скончалась десятилетняя девочка, получившая ранения в результате российского удара по Лозовой в Харьковской области.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синебугов.

«Наши врачи сделали все возможное для ее спасения, но травмы оказались слишком тяжелыми», — коротко отметил он.

Реклама

Напомним, 3 июля Россия атаковала город Лозовая в Харьковской области, направив, по меньшей мере, 5 ударных беспилотников. Враг бил по объектам критической инфраструктуры и жилому сектору.

В результате российского обстрела пострадали шесть человек, из них трое детей. Медики госпитализировали 10-летнюю девочку в медицинское учреждение в Харькове. Она получила значительные ранения, ожоги тела составляют ориентировочно 70%. Во всех остальных зафиксирована острая реакция на стресс.

Новости партнеров