Россияне убили десятки украинских военнопленных на Курщине: что известно

Правоохранители расследуют 19 эпизодов расстрелов безоружных украинских военных, сдавшихся в плен россиян во время Курской операции. Речь идет о по меньшей мере 75 расстрелянных пленных, сообщили «Слідству.Інфо» в Офисе Генерального прокурора. Это четвертая часть от общего числа казненных военнопленных с самого начала полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в расследовании «Слідства.Інфо».

«По данным Единого реестра досудебных расследований насчитывается 116 уголовных производств по фактам убийств, расстрелов 306 военнопленных, но мы понимаем, что эти данные латентны. То есть очень много преступлений совершается в условиях неочевидности, и мы узнаем эти факты позже. В Курщине речь идет о 19 эпизодах, во время которых установлены расстрелы не менее 75 человек», — рассказал «Слідству.Інфо» начальник второго управления департамента противодействия преступлениям, совершаемым в условиях вооруженного конфликта, Офису Генпрокурора Тарас Семкив.

Прокурор добавляет: по результатам таких расследований девяти военнослужащим РФ украинские правоохранители сообщили о подозрениях, по семи — обвинительные акты уже направили в суд, а пятеро — приговоры. Трое из осужденных находятся в плену и их судили в общем порядке. Это Дмитрий Курашов, Сергей Тужилов и Владимир Иванов. Относительно двух других россиян суды проходили заочно, то есть без присутствия обвиняемых.

Прокурор Тарас Семкив говорит: казни украинских военных, которые сложили оружие и сдались в плен, — системная политика, транслируемая военно-политическим руководством Вооруженных сил РФ.

«Большинство из таких фактов стали следствием того, что соответствующие командиры отдали приказ о расстреле военнопленных из числа Вооруженных Сил Украины, либо непосредственно перед совершением преступления, либо накануне боевых операций. Это системная практика, многочисленные факты и обстоятельства совершения этих преступлений подтверждают это», — считает Тарас Семкив.

Один из российских военных — Дмитрий Кондратьев — захвативший в плен украинские силы спецопераций на Курщине, во время допроса рассказал о преступном приказе от командования.

«Говорили о том, чтобы брать в плен украинских военных, но только офицеров. Мы еще спрашивали: как узнать — офицер это или нет? На расстоянии. Мы ведь не можем этого понять. Он (командир, — ред.) говорит: „Вы поймете“, — заверил Кондратьев.

Напомним, как ранее сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, по состоянию на конец 2025 года россияне казнили 337 украинских военнопленных. Он отметил, что Россия превратила пытки в государственную политику и использует его как оружие.