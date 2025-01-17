Россияне убили директора гимназии в Никополе: что она написала перед гибелью (фото)

Коллеги вспоминают погибшего как человека великой души, который проявлял заботу о каждом.

В результате обстрела города Никополя Днепропетровской области погибла 54-летняя директор гимназии № 25 Тамара Соколова. Перед гибелью она оставила своим родным записку со словами "Я всегда буду рядом".

Об этом сообщили на Facebook-странице "Их убила россия".

Российская армия нанесла удар по городу Никополю в ночь на 16 января с ракетных систем залпового огня. Один из снарядов попал в дом, где проживала Тамара Соколова.

Спасатели извлекли тело женщины из-под завалов. Впоследствии соседи нашли среди развалин и записку с обращением к родным.

Записка к родным, найденная на руинах дома / Фото: Facebook-страница "Их убила Россия"

Тамара Соколова более 30 лет проработала в Никопольской гимназии №25. В 1993 году она пришла сюда работать учительницей физики. Позже ее назначили заместительницей директора по учебно-воспитательной работе, а последние шесть лет она занимала должность директора.

Тамара Соколова / Фото: Facebook-страница "Их убила Россия"

Коллеги вспоминают погибшую как человека великой души, который проявлял заботу о каждом.

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"Ее жизнь – это урок без перерыва. Десятки человеческих судеб прошли через ее чуткое сердце. Она была компетентна во всех их проблемах, умела их вовремя решать. Тамару Владимировну любили и уважали за большую душевную щедрость, мудрость и оптимизм", — рассказала начальник отдела образования и науки Никопольского городского совета Валентина Сафонова о Тамаре Соколовой.

Татьяна Серпуховитина, дети которой раньше проживали в одном доме с погибшей, призналась, что когда узнала о гибели Тамары Соколовой, слезы у нее потекли прямо во время урока.

“За стенкой разбитая детская комната моего внука. И хотя они не жили там уже несколько лет, ледяной холод охватил душу. Дочь стояла перед разрушенным домом, словно только вышла оттуда. Там жило счастье!” – сказала она.

Напомним, 17 января российская армия произвела обстрел Кривого Рога, в результате чего погибли четыре человека. Среди жертв – вторая жена переселенца из Херсона Игоря.

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