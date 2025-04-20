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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россияне убили двух человек авиаударом по жилому дому в Константиновке

При разборе завалов враг неоднократно обстреливал место проведения работ.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
удар по Константиновке

Последствия удара по Константиновке / © скриншот с видео

В воскресенье, 20 апреля, спасатели ГСЧС извлекли тела двух погибших мирных жителей из-под руин жилого дома в Константиновке Донецкой области. Накануне здание было разрушено российским авиаударом.

Видео с места военного преступления россиян опубликовали в ГСЧС.

При разборе завалов враг неоднократно обстреливал место проведения работ, из-за чего работы приходилось приостанавливать.

«Из-под завалов были изъяты тела погибших мужчины и женщины. На месте происшествия работали спасатели, парамедики Национальной полиции и представители Константиновской МВА», - сообщили в ГСЧС.

Спасатели призывают местных жителей эвакуироваться из населенного пункта, который ежедневно подвергается обстрелам.

Напомним, накануне, 19 апреля, после объявленного президентом государства-агрессорки Владимиром Путиным Пасхального перемирия, российская армия обстреляла жилой массив в Херсоне.

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