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Россияне убили двух человек авиаударом по жилому дому в Константиновке
При разборе завалов враг неоднократно обстреливал место проведения работ.
В воскресенье, 20 апреля, спасатели ГСЧС извлекли тела двух погибших мирных жителей из-под руин жилого дома в Константиновке Донецкой области. Накануне здание было разрушено российским авиаударом.
Видео с места военного преступления россиян опубликовали в ГСЧС.
При разборе завалов враг неоднократно обстреливал место проведения работ, из-за чего работы приходилось приостанавливать.
«Из-под завалов были изъяты тела погибших мужчины и женщины. На месте происшествия работали спасатели, парамедики Национальной полиции и представители Константиновской МВА», - сообщили в ГСЧС.
Спасатели призывают местных жителей эвакуироваться из населенного пункта, который ежедневно подвергается обстрелам.
Напомним, накануне, 19 апреля, после объявленного президентом государства-агрессорки Владимиром Путиным Пасхального перемирия, российская армия обстреляла жилой массив в Херсоне.