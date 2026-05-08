Россияне убили двух работниц детсада: что известно о погибших (фото)

Удар по детсаду в Сумах / © Сумской горсовет

Погибшими в результате удара россиян по детскому саду в Сумах были работницы этого дошкольного учреждения — 45-летняя Лариса Гордиенко и 48-летняя Тамара Ясенова.

Об этом сообщило «Суспільне».

Как рассказала изданию председатель Великописаревской поселковой громады Людмила Бирюкова, заведующая детсадом Лариса Гордиенко была уроженкой Великой Писаревки. После окончания Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко она посвятила себя работе с детьми.

В начале профессиональной деятельности она работала в местном детском саду, была воспитателем группы продленного дня Великописаревской специализированной школы, методистом Дома детского и юношеского творчества.

Лариса Гордиенко

Со временем Лариса Гордиенко вернулась в Сумы и продолжила работать в дошкольном образовании. Была делопроизводителем в детском саду, а со временем возглавила дошкольное учреждение — стала его заведующей. На этой должности она проработала четыре года.

Еще одна погибшая, Тамара Ясенова, ранее работала заведующей Хмелевского детского сада Краснопольской громады.

В Краснопольском поселковом совете сообщили, что у погибшей остались двое сыновей и муж.

Тамара Ясенова

«Тамара Викторовна навсегда останется в памяти всех, кто ее знал, как светлый, искренний, мудрый и доброжелательный человек… ее знали как ответственного, чуткого и неравнодушного человека, который пользовался искренней любовью детей, уважением коллег и жителей громады. Она умела поддержать добрым словом, подарить надежду и согреть душевным теплом каждого, кто был рядом. Ее искренность, мудрость и доброта оставили светлый след в сердцах многих людей», — говорится в опубликованном некрологе.

Напомним, в среду утром, 6 мая, Россия атаковала Сумы беспилотниками. После 10:00 в городе прогремело несколько мощных взрывов, над местами попаданий поднялся дым. Вражеские дроны попали в здание детского сада.

