Россияне убили мать близнецов в Херсоне: тело женщины достают из-под завалов дома

В четверг, 20 февраля, под завалами многоэтажки в Херсоне, в которую попала российская управляемая авиабомба, нашли тело женщины, которая была матерью двух двойняшек, которых удалось вызволить вскоре после "прилета".

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"Сейчас работники ГСЧС пытаются деблокировать тело женщины", — написал он в своем Telegram-канале, выразив искренние соболезнования родным и близким убитой.

Напомним, поздно вечером 19 февраля российские захватчики нанесли очередной преступный удар по Херсону.

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