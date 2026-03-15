ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
47
Время на прочтение
1 мин

Россияне убили медиков "скорой" в Харьковской области: детали

В результате вражеских обстрелов на Харьковщине погибли два человека, еще двое получили ранения.

Автор публикации
Катерина Сердюк
Удар по Харьковщине

Вблизи села Красная Волна Великобурлукской общины под обстрел попала бригада экстренной медицинской помощи. Погибли два медика — 27-летний и 56-летний мужчины.

Об этом сообщает Харьковская ОВА.

Также есть раненый медик.

«Испытал ранения 54-летний мужчина», — проинформировал председатель ОВА Олег Синегубов.

Кроме того, в Купянске в результате обстрела пострадала 63-летняя женщина. Детали уточняются.

Напомним, 13 марта российские войска нанесли удар по рейсовому автобусу "Харьков - Большой Бурлук" на дороге возле села Новая Александровка. В результате атаки погибли три человека: водитель и два пассажира, еще четверо гражданских получили ранения. По данным прокуратуры, россияне применили ракету типа "Искандер-М". Также были повреждены автобус и, по меньшей мере, шесть жилых домов.

Дата публикации
Количество просмотров
47
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie