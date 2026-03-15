Россияне убили медиков "скорой" в Харьковской области: детали

Удар по Харьковщине

Реклама

Вблизи села Красная Волна Великобурлукской общины под обстрел попала бригада экстренной медицинской помощи. Погибли два медика — 27-летний и 56-летний мужчины.

Об этом сообщает Харьковская ОВА.

Также есть раненый медик.

Реклама

«Испытал ранения 54-летний мужчина», — проинформировал председатель ОВА Олег Синегубов.

Кроме того, в Купянске в результате обстрела пострадала 63-летняя женщина. Детали уточняются.

Напомним, 13 марта российские войска нанесли удар по рейсовому автобусу "Харьков - Большой Бурлук" на дороге возле села Новая Александровка. В результате атаки погибли три человека: водитель и два пассажира, еще четверо гражданских получили ранения. По данным прокуратуры, россияне применили ракету типа "Искандер-М". Также были повреждены автобус и, по меньшей мере, шесть жилых домов.