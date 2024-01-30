Россияне убили местного жителя в Олешках: начато досудебное расследование

10 января 2024 во временно оккупированных Олешках Херсонской области российские военные устроили стрельбу. В Херсонской областной прокуратуре приступили к досудебному расследованию.

Об этом пишет Херсонская областная прокуратура.

"В результате хаотического ведения огня был убит местный житель", – констатировали в ведомстве.

В сообщении говорится, что речь идет о нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи СУ ГУНП в Херсонской области.

Раньше говорилось, что первоочередная цель ВСУ в Херсонской области – это отрезать и освободить город Олешки. Поскольку именно там российские оккупанты ведут постоянные артиллерийские обстрелы по Херсону.

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