ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
440
Время на прочтение
1 мин

Россияне убили первого мирного украинца в новом году: детали

Россия унесла жизнь первого гражданского украинца в 2026 году, обстреляв Херсона.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Последствия обстрела Херсона 1 января

Последствия обстрела Херсона 1 января

Дополнено новыми материалами

Российские войска обстреляли Днепровский район Херсона 1 января, из-за чего погиб 31-летний горожанин.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

«Уже есть первая жертва российских террористов в Новом году», — отметил глава ГВА в Сети.

Под российский обстрел в Днепровском районе Херсона попал 31-летний местный житель. Он получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Шанько выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Херсонская областная прокуратура сообщила, что из-за убийства мужчины окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели человека.

К слову, днем 1 января в Харькове были слышны взрывы: по предварительным данным, россияне атаковали пригород управляемой авиабомбой (УАБ). Известно об одном пострадавшем. На месте попадания продолжается выяснение последствий удара.

Дата публикации
Количество просмотров
440
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie