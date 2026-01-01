- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 440
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне убили первого мирного украинца в новом году: детали
Россия унесла жизнь первого гражданского украинца в 2026 году, обстреляв Херсона.
Российские войска обстреляли Днепровский район Херсона 1 января, из-за чего погиб 31-летний горожанин.
Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.
«Уже есть первая жертва российских террористов в Новом году», — отметил глава ГВА в Сети.
Под российский обстрел в Днепровском районе Херсона попал 31-летний местный житель. Он получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.
Шанько выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Херсонская областная прокуратура сообщила, что из-за убийства мужчины окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели человека.
К слову, днем 1 января в Харькове были слышны взрывы: по предварительным данным, россияне атаковали пригород управляемой авиабомбой (УАБ). Известно об одном пострадавшем. На месте попадания продолжается выяснение последствий удара.