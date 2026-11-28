Враг систематически уничтожает Херсонщину / © Associated Press

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В Тягинке на Херсонщине обнаружили останки последнего жителя села, которого убили российские военные.

Об этом сообщил глава Тягинского СВА Николай Яценко.

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По его словам, мужчину пытались убедить уехать из села. Он эвакуировался и некоторое время находился в другом населенном пункте, но впоследствии вернулся в Тягинку. Он был единственный, кто оставался жить в Тягинке.

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Мужчина вышел из села с запиской от россиян: «Дед, уходи отсюда, или мы тебя хлопнем!» Он, скорее всего, погиб в результате российского обстрела дома. Его останки удалось обнаружить только во время перемирия.

В конце октября — начале ноября 2026 года во время локального режима тишины из опасных сел Тягинской громады эвакуировали 10 человек.

Тягинка — это прибрежное село на правом берегу Днепра (Бериславский район Херсонщины), которое служило главным тыловым пунктом и отправной точкой для операций ВСУ на левобережном плацдарме в районе села Крынки. Тягинка находится непосредственно на линии огня и испытала масштабные разрушения в результате ежедневных ударов российской артиллерии, авиации и FPV-дронов, а также дистанционного минирования.

Ситуация в Херсонской области — что известно

Российские войска продолжают ежедневный террор гражданского населения Херсона и области, совмещая артиллерийские обстрелы, дистанционное минирование и прицельные атаки FPV-дрон по мирным жителям.

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Из-за постоянных обстрелов энергосетей в Херсонской громаде фиксируются перебои с электро- и водоснабжением, действуют поэтапные отключения света для стабилизации системы.

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