Россияне убили спасателя на Днепропетровщине: что известно о погибшем
В ходе ликвидации последствий атаки РФ в Днепропетровской области погиб спасатель.
Из-за российских обстрелов Синельниковского района Днепропетровщины погиб спасатель ГСЧС. РФ унесла жизни Александра Егорычева.
Об этом сообщила ГСЧС.
Что известно о спасателе
Как рассказали в ГСЧС, россияне убили мастер-сержанта службы гражданской защиты Александра Егорычева. Он являлся водителем 37-й государственной пожарно-спасательной части.
Спасатель гасил пожар, который возник из-за удара российского БПЛА, когда враг повторно обстрелял локацию. Майор-сержант получил тяжелые ранения.
«Александр был предан своему делу, настоящим профессионалом и надежным товарищем. Его мужество и самопожертвование навсегда останутся примером. Светлая память Герою. Искренние соболезнования родным и близким», — отметили в ведомстве.
Напомним, РФ ударила по Петропавловской общине Синельниковского района Днепропетровской области. К сожалению, в результате обстрела погиб спасатель. Ранения получил еще один сотрудник ГСЧС.
Также есть жертвы среди гражданского населения – погибла женщина.
Ранения получили 7 человек, получили ранения. Что касается разрушений, повреждены два пожарно-спасательных автомобиля, жилых дома и магазина.