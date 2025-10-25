Россияне убили спасателя на Днепропетровщине: что известно о погибшем

Александр Егоричев

Из-за российских обстрелов Синельниковского района Днепропетровщины погиб спасатель ГСЧС. РФ унесла жизни Александра Егорычева.

Об этом сообщила ГСЧС.

Что известно о спасателе

Как рассказали в ГСЧС, россияне убили мастер-сержанта службы гражданской защиты Александра Егорычева. Он являлся водителем 37-й государственной пожарно-спасательной части.

Спасатель гасил пожар, который возник из-за удара российского БПЛА, когда враг повторно обстрелял локацию. Майор-сержант получил тяжелые ранения.

«Александр был предан своему делу, настоящим профессионалом и надежным товарищем. Его мужество и самопожертвование навсегда останутся примером. Светлая память Герою. Искренние соболезнования родным и близким», — отметили в ведомстве.

Напомним, РФ ударила по Петропавловской общине Синельниковского района Днепропетровской области. К сожалению, в результате обстрела погиб спасатель. Ранения получил еще один сотрудник ГСЧС.

Также есть жертвы среди гражданского населения – погибла женщина.

Ранения получили 7 человек, получили ранения. Что касается разрушений, повреждены два пожарно-спасательных автомобиля, жилых дома и магазина.