Россияне убили спасателя на Сумщине: что известно

Погибший спасатель

Армия РФ убила еще одного сотрудника ГСЧС. Так, в Сумской области вражеский FPV-дрон попал в автомобиль.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Что известно о спасателе

В результате российского удара дроном по авто на Сумщине погиб Павел Колесник — пожарный-спасатель 33-го государственного пожарно-спасательного поста 1-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Сумской области.

«Павел Николаевич возвращался домой после дежурства, когда дрон попал в его машину… Он посвятил службе почти всю свою жизнь — стал в ряды спасателей еще в 1997 году», — высказался Григоров.

Он акцентировал: это болезненная и невосполнимая потеря для спасателей Сумщины и всей семьи ГСЧС Украины.

«Россия забрала еще одного отца, сына, искреннего друга и надежного побратима. Искренне сочувствуем семье и близким погибшего, разделяем их боль. Светлая память и честь Герою без оружия», — отметил чиновник.

Ранее оккупанты убили спасателя на Днепропетровщине. Речь идет об Александре Егорычеве. Как рассказали коллеги, он был преданным спасению людей, настоящим профессионалом своего дела и надежным товарищем. «Его мужество и самопожертвование навсегда останутся примером. Светлая память Герою. Искренние соболезнования родным и близким», — отметили в ведомстве.