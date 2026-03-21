Россияне убили супругов в Запорожье: собака погибших не отходит от места трагедии

Собака погибших супругов в Запорожье / © скриншот с видео

В результате удара российского дрона в частном доме в Запорожье погибли супруги. Собака погибших тяжело переживает потерю хозяев и не отходит от места трагедии.

Об этом сообщило «Суспільне», опубликовав видео.

Как видно на опубликованных кадрах, собака смотрит на пепелище, воет и рвется с поводка.

Четвероногого, который рвется бежать к месту, где погибли его хозяева, едва сдерживают люди.

Напомним, утром 21 марта российская террористическая армия атаковала Запорожье. Дрон разрушил частный жилой дом, в котором погибли супруги. Двое дочерей погибших в возрасте 15 и 11 лет получили ранения и остались сиротами.

Накануне посреди дня россияне массированно атаковали Запорожье. Под прицелом оказались жилые кварталы областного центра. В одном районе города дрон влетел в крышу частного двухэтажного дома. В другом районе — беспилотник разрушил помещение, где была ранена женщина.