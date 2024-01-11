Россияне убили в Донецкой области еще одного мирного жителя

За прошедшие сутки, 10 января, российские оккупантыубила одного жителя в Донецкой области Всего с начала полномасштабного вторжения в регионе погиб 1831 человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"За 10 января россияне убили 1 жителя Донбасса — в Железном", — говорится в сообщении.

По словам Филашкина, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Количество погибших жителей Донбасса от 24 февраля 2024-го. / Фото: Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Напомним, по состоянию на 10 января 2024 года правоохранители идентифицировали тела семи погибших в результате российских ракетных обстрелов Покровского района Донецкой области. Среди них 3-летний ребенок. Идентификация тел продолжается.

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