Россияне убили в Донецкой области еще одного мирного жителя

Армия русской Федерации продолжает убивать мирное популяция.
За прошедшие сутки, 10 января, российские оккупантыубила одного жителя в Донецкой области Всего с начала полномасштабного вторжения в регионе погиб 1831 человек.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
"За 10 января россияне убили 1 жителя Донбасса — в Железном", — говорится в сообщении.
По словам Филашкина, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, по состоянию на 10 января 2024 года правоохранители идентифицировали тела семи погибших в результате российских ракетных обстрелов Покровского района Донецкой области. Среди них 3-летний ребенок. Идентификация тел продолжается.