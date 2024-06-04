Россияне убили в Донецкой области ребенка и взрослого: что известно об обстрелах области (фото)

Также под обстрелы попали энергетики.

В течение суток армия Российской Федерации нанесла удары по Донецкой области авиабомбами, реактивными системами залпового огня и артиллерией. В результате атак оккупантов погибли два человека, в том числе ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции и глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Отмечается, что полицейские задокументировали 1858 обстрелов. Захватчики обстреляли Волновахский, Покровский, Краматорский и Бахмутский районы. В результате ударов по разным населенным пунктам повреждены жилые частные дома и многоэтажки, а также объект инфраструктуры в Часовоярской общине.

Кроме того, по Михайловке захватчики ударили авиабомбой "УМПБ Д-30 СН" и "Смерчем". В результате обстрелов погибли два человека. В частности, 12-летний ребенок. Также одно гражданское лицо получило травмы.

Отметим, в Минэнерго сообщили, что в Донецкой области бригада облэнерго во время ремонта воздушной линии попала под обстрел. Прошло без пострадавших.

Последствия ударов по Донбасу

Россияне убили в Донецкой области двух человек.

Армия РФ избивала по жилым кварталам авиабомбами, реактивными системами залпового огня и артиллерией.

В разных населенных пунктах повреждены жилые дома. / Фото: Национальная полиция Украины

Как сообщалось, утром 4 июня в Одессе раздался взрыв. Была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

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