Россияне убили в Харьковской области ребенка: что известно

В результате российских обстрелов села Новоосиново, что в Купянском районе Харьковской области, погиб ребенок — 11-летний парень.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты убили еще одного ребенка. Сегодня 11-летний парень в результате травм после обстрела умер в больнице", — подчеркнул глава ОВА.

Отмечается, что российские войска ударили по населенному пункту накануне, 2 апреля. Сразу на месте атаки погиб его 58-летний отец.

Как сообщалось, армия РФ совершает "бомбардировку Харькова в стиле Алеппо 2015 года". Военный эксперт Сергей Грабский говорит, что Москва действует обдуманно и цинично, пытаясь в частности спровоцировать массовую волну беженцев из города

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