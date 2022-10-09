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Россияне убили за сутки 3 мирных жителей Донбасса, еще 14 человек ранили

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Россияне убили за сутки 3 мирных жителей Донбасса, еще 14 человек ранили

Российские войска обстреливают Донецкую область / Фото: ГУ Национальной полиции в Донецкой области

Российские войска убивают мирных жителей Украины.

За минувшие сутки, 8 октября, россияне убили 3 мирных жителей Донбасса, еще 14 человек получили ранения.

Об этом сегодня, 9 октября, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в городе Часов Яр и 1 в Бахмуте. Еще 14 человек получили ранения", - сообщил он.

По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области ранен 2361 человек.

инфографика/Донецкая ОВА / ©
инфографика/Донецкая ОВА

Напомним, начались 228 сутки героического противостояния Украины российскому широкомасштабному вторжению. За минувшие сутки, 8 октября, произошло около сорока боевых столкновений украинских защитников с российскими оккупантами. Наиболее напряженная ситуация наблюдалась на Бахмутском и Авдеевском направлениях, где украинские бойцы отбили более 30 атак противника.

По последним данным, ВСУ удалось освободить более 2400 квадратных километров территории Украины на юге.

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Дата публикации
Просмотры
305
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