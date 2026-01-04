- Дата публикации
Россияне убивают из FPV своих солдат, которые пытаются сдаться в плен в ВСУ: детали от "Османа"
Российские военные обстреливают собратьев, пытающихся сохранить свою жизнь, сдавшись в плен в ВСУ.
В армии РФ продолжают ликвидировать своих же солдат, пытающихся показаться украинским военным. Очередные инциденты зафиксированы на Добропольском направлении.
Об этом сообщает военнослужащий НГУ Станислав «Осман» Бунятов.
Очевидно, таким образом враждебная армия пытается минимизировать попытки россиян сдаваться в плен в ВСУ.
«На Добропольском направлении п***ры убивают из FPV своих солдат, которые идут в сторону наших позиций без оружия и пытаются сдаваться в плен», — говорится в сообщении.
Ранее однофамилец руководителя ГУР МО Кирилла Буданова сдался в плен в ВСУ. Так, 18-летний Никита Буданов из Кастромы поступил в Легион Свобода России.
«Отец сказал, что проклянет, если перейду на сторону Украины. Мама, скорее всего, тоже откажется от меня, ведь она сотрудница Министерства внутренних дел в Костроме», — сказал боец Легиона «Свобода России».