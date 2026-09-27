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Категория
Украина
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Россияне ударили авиабомбами по большому городу — попали в детдом: есть погибшие и раненые (фото)

Российские войска днем 27 сентября ударили по Сумам тремя управляемыми авиабомбами. Есть двое погибших и пятеро пострадавших.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Россияне ударили авиабомбами по большому городу — попали в детдом: есть погибшие и раненые (фото)

Суммы после атаки РФ

Днем 27 сентября российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Сумам. Предварительно зафиксировано три попадания в Заречном районе города.

Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артём Кобзарь.

«Сегодня около 15:00 в Заречном районе города предварительно зафиксировано три удара управляемыми авиабомбами», — сказал он.

По его словам, в результате атаки погибли два человека. Еще пять человек пострадали, среди них 12-летний ребенок.

В то же время Кобзарь позже сообщил, что среди погибших есть 16-летняя девушка.

Последствия атаки на Сумы

Последствия атаки на Сумы

Удар по территории детского дома: среди погибших — 16-летняя девушка

Один из ударов армии РФ пришелся на территорию специализированного детского дома.

РФ атакует Сумы

РФ атакует Сумы

«Сегодня днем россияне тремя авиабомбами ударили по центральной части города. Одно из попаданий — по территории специализированного детского дома. Целенаправленная атака против маленьких жизней. К сожалению, известно о двух погибших людях от этого обстрела. Среди них — 16-летняя девушка. Светлая память и соболезнование близким. По меньшей мере, пять человек ранены. Всем оказывается необходимая помощь», — сообщили в ГСЧС.

В последние недели россияне почти непрерывно атакуют гражданскую инфраструктуру. Накануне под ударами оказались школы и детский сад в Киеве и в Киевской области. Сегодня, 27 сентября, в столице среди пострадавших от обстрелов тоже есть дети.

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