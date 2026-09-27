Россияне ударили авиабомбами по большому городу — попали в детдом: есть погибшие и раненые (фото)

Суммы после атаки РФ

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Днем 27 сентября российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Сумам. Предварительно зафиксировано три попадания в Заречном районе города.

Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артём Кобзарь.

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«Сегодня около 15:00 в Заречном районе города предварительно зафиксировано три удара управляемыми авиабомбами», — сказал он.

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По его словам, в результате атаки погибли два человека. Еще пять человек пострадали, среди них 12-летний ребенок.

В то же время Кобзарь позже сообщил, что среди погибших есть 16-летняя девушка.

Последствия атаки на Сумы

Удар по территории детского дома: среди погибших — 16-летняя девушка

Один из ударов армии РФ пришелся на территорию специализированного детского дома.

РФ атакует Сумы

«Сегодня днем россияне тремя авиабомбами ударили по центральной части города. Одно из попаданий — по территории специализированного детского дома. Целенаправленная атака против маленьких жизней. К сожалению, известно о двух погибших людях от этого обстрела. Среди них — 16-летняя девушка. Светлая память и соболезнование близким. По меньшей мере, пять человек ранены. Всем оказывается необходимая помощь», — сообщили в ГСЧС.

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В последние недели россияне почти непрерывно атакуют гражданскую инфраструктуру. Накануне под ударами оказались школы и детский сад в Киеве и в Киевской области. Сегодня, 27 сентября, в столице среди пострадавших от обстрелов тоже есть дети.

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