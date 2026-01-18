ТСН в социальных сетях

Украина
Россияне ударили авиацией по жилому сектору Сум: есть пострадавшие, среди них ребенок

Вечером 17 января россияне нанесли авиаудар по жилому сектору Сум — пострадали три женщины и 7-летний ребенок, повреждены 15 домов.

Елена Кузьмич
Сумы

Вечером 17 января российские войска нанесли авиационный удар по жилому сектору города Сумы .

Об этом информирует ГСЧС .

В результате атаки травмированы трое женщин и 7-летний ребенок.

Как сообщили спасатели, сотрудники ГСЧС обследовали территорию и предоставили пострадавшим необходимую помощь, после чего передали их медикам.

По предварительной информации, ударом повреждены 15 жилых домов. Последствия атаки уточняются.

Напомним, что ранее в Хмельницкой области во время тревоги были слышны взрывы .

