Россияне ударили баллистическими ракетами и дронами: сколько целей сбило ПВО

Ракетный удар. / © ТСН.ua

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В ночь на пятницу, 30 мая, военные РФ выпустили 90 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов, а также нанесли ракетные удары двумя "Искандер-М/KN-23". Уничтожено 56 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью основным направлением воздушного удара российских войск стали Харьковщина, Одесщина и Донбасса. Зафиксированы попадания в 12 локациях.

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По информации военных, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона обезвредила 56 вражеских БпЛА типа Shahed: 26 – сбиты огневыми средствами поражения, 30 – локационно потеряно. Силы ПВО работали на востоке, юге и севере страны.

Россияне запускали беспилотники по направлениям Миллерово, Орла, Шаталова, Курска, Приморско-Ахтарска.

Напомним, этой ночью Украину снова атаковали вражеские БпЛА. Дроны летели севера, юга и востока. Во время тревоги в Харькове произошли взрывы.

По информации местных властей, россияне беспощадно атаковали Харьков. В Слободском районе в результате атаки дронов повреждено троллейбусное депо. Один троллейбус уничтожен полностью, еще 18 получили различные степени повреждений.

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Также враг совершил атаку на город Измаил Одесской области. Силами ПВО сбито большинство БпЛА, но есть попадания. В результате атаки повреждено здание "Новой почты".

Дата публикации 19:43, 29.05.25 Количество просмотров 41 Взрывы везде – от Сум до Херсона! Ад и на фронте, и в мирных городах!