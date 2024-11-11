Россияне ударили баллистикой по дому в Кривом Роге: фото разрушений

Утром 11 российские войска нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог. Оккупанты прицельно ударили баллистикой по жилой пятиэтажке.

Фото показали в пресс-службе ГСЧС.

Спасатели отметили, что повреждена жилая пятиэтажка. Разрушены квартиры от первого до пятого этажа одного из подъездов. Возник пожар.

"Предварительно пострадали семь человек, из них два ребенка. Чрезвычайники спасли пять человек. Под завалами, вероятно, еще находятся люди", — говорится в сообщении.

Фото последствий

Фото: ГСЧС

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Напомним, утром 11 ноября россияне нанесли удар ракетой по многоэтажке в Кривом Роге. Известно о минимум восьми пострадавших. Среди них двое детей.

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