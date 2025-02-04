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Россияне ударили баллистикой по Изюму: много погибших и раненых

Россияне ударили баллистикой по Изюму: много погибших и раненых

Спасатели. / Фото: Associated Press

Ракета ударила по центру города.

Во вторник, 4 февраля, российские войска нанесли ракетный удар баллистике по Изюму Харьковской области. Оккупанты атаковали центральную часть города. Известно о по меньшей мере четырех погибших.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Вражеский удар по Изюму. По предварительным данным, оккупанты применили баллистическую ракету. Четыре человека погибли", — сообщил чиновник.

По его словам, известно о 20 раненых местных жителях, пятерых из них госпитализировали медицинского учреждения.

По словам Синегубова, на месте прилета работают все экстренные службы.

Напомним, этой ночью армия РФ ударила по Украине дронами. Россияне выпустили   65 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов.

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